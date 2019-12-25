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Агротехнический период в Петербурге продлили до 20 ноября
Сегодня, 17:16
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Агротехнический период в Петербурге продлили до 20 ноября

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Это позволит выполнить дополнительный объем работ.

Благодаря достаточно теплой погоде в Петербурге городской комитет по благоустройству решил продлить агротехнический период до 20 ноября, что позволит выполнить дополнительный объем работ. В частности, будет возможность уделить больше времени строительству новых общественных пространств, а также ремонту дорог и посадке цветов, кустов и деревьев, сообщил 23 октября председатель ведомства Сергей Петриченко. 

Кроме того, отмечается, что недавно организовали озеленение нескольких адресов в Красногвардейском и Кировском районах. В саду "Нева" заложили новую аллею: к садовникам присоединились многодетные семьи. В Полюстровском парке помогали ученики школы №521, высадившие 100 кустов лапчатки. А на бульваре проспекта Стачек появились новые яблони. В работах поучаствовали петербуржцы "серебряного" возраста. Мероприятия состоялись в рамках акции "Посадки деревьев вместе с жителями". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе обновили двор на улице Юты Бондаровской. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

Теги: агротехнический период, комитет по благоустройству
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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