Агротехнический период в Петербурге продлили до 20 ноября

Это позволит выполнить дополнительный объем работ.

Благодаря достаточно теплой погоде в Петербурге городской комитет по благоустройству решил продлить агротехнический период до 20 ноября, что позволит выполнить дополнительный объем работ. В частности, будет возможность уделить больше времени строительству новых общественных пространств, а также ремонту дорог и посадке цветов, кустов и деревьев, сообщил 23 октября председатель ведомства Сергей Петриченко.

Кроме того, отмечается, что недавно организовали озеленение нескольких адресов в Красногвардейском и Кировском районах. В саду "Нева" заложили новую аллею: к садовникам присоединились многодетные семьи. В Полюстровском парке помогали ученики школы №521, высадившие 100 кустов лапчатки. А на бульваре проспекта Стачек появились новые яблони. В работах поучаствовали петербуржцы "серебряного" возраста. Мероприятия состоялись в рамках акции "Посадки деревьев вместе с жителями".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе обновили двор на улице Юты Бондаровской.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко