Сборы в школу в Петербурге подорожали на 11% и обойдутся почти в 20 тыс. рублей

Лидером по абсолютным тратам остается Москва, где собрать ребенка в школу обходится в среднем в 21 000 рублей (+9% к уровню 2025 года).

Подготовка к учебному году в городах-миллионниках подорожала. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, средний бюджет на одного школьника увеличился по сравнению с прошлым годом. В опросе, проведенном с 27 июля по 24 августа 2026 года, приняли участие 9 тыс. родителей из 16 крупнейших городов России.

Лидером по абсолютным тратам остается Москва, где собрать ребенка в школу обходится в среднем в 21 000 рублей (+9% к уровню 2025 года). На втором месте находится Петербург с показателем 19 400 рублей (+11%). Замыкает тройку самых дорогих для сборов городов Красноярск – 18 500 рублей (+10%).

Заметнее всего расходы выросли в Воронеже, Челябинске и Перми. При этом минимальные затраты зафиксированы у жителей Волгограда (15 200 рублей) и Уфы (15 300 рублей).

За семь лет наблюдений стоимость школьных принадлежностей увеличилась в 1,8–2,5 раза, причем самый резкий скачок пришелся на период 2021–2023 годов. Финансовая нагрузка оказалась настолько высокой, что 9% родителей были вынуждены взять кредит для покупки формы и канцелярии.

Ранее психолог РГПУ им. Герцена дала советы родителям первоклассников.

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