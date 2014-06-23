Миллионной посетительнице Ленинградского зоопарка подарили памятные сувениры

В Ленинградский зоопарк пришел миллионный посетитель 2026 года. Об этом рассказали 2 сентября в пресс-службе учреждения.
Виктория Ключник вместе с дочкой Эмилией решили провести День знаний в петербургском зоопарке, и девочка стала юбилейным гостем. Ей подарили фирменные сувениры и билеты на следующее посещение.
Ждем Эмилию и ее маму Викторию в гости снова, ведь самые теплые моменты запоминаются именно в дни, проведенные вместе с родными и близкими!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее на Piter.TV: в зоопарке 11-летие отметил даман Сеня. Несмотря на возраст, он регулярно занимается тренингом и уже многого добился.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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