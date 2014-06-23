  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Миллионной посетительнице Ленинградского зоопарка подарили памятные сувениры
Сегодня, 15:55
277
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Миллионной посетительнице Ленинградского зоопарка подарили памятные сувениры

0 0

Виктория Ключник вместе с дочкой Эмилией решили провести День знаний в учреждении.

В Ленинградский зоопарк пришел миллионный посетитель 2026 года. Об этом рассказали 2 сентября в пресс-службе учреждения. 

Виктория Ключник вместе с дочкой Эмилией решили провести День знаний в петербургском зоопарке, и девочка стала юбилейным гостем. Ей подарили фирменные сувениры и билеты на следующее посещение. 

Ждем Эмилию и ее маму Викторию в гости снова, ведь самые теплые моменты запоминаются именно в дни, проведенные вместе с родными и близкими! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке 11-летие отметил даман Сеня. Несмотря на возраст, он регулярно занимается тренингом и уже многого добился. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: день знаний, ленинградский зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии