Миллионной посетительнице Ленинградского зоопарка подарили памятные сувениры

Виктория Ключник вместе с дочкой Эмилией решили провести День знаний в учреждении.

В Ленинградский зоопарк пришел миллионный посетитель 2026 года. Об этом рассказали 2 сентября в пресс-службе учреждения.

Виктория Ключник вместе с дочкой Эмилией решили провести День знаний в петербургском зоопарке, и девочка стала юбилейным гостем. Ей подарили фирменные сувениры и билеты на следующее посещение.

Ждем Эмилию и ее маму Викторию в гости снова, ведь самые теплые моменты запоминаются именно в дни, проведенные вместе с родными и близкими! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в зоопарке 11-летие отметил даман Сеня. Несмотря на возраст, он регулярно занимается тренингом и уже многого добился.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка