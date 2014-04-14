В Ленинградском зоопарке даман Сеня отмечает 11-летие

В Ленинградском зоопарке 1 сентября отмечают день рождения дамана Сени. Ему исполняется 11 лет, рассказали в учреждении.
Хоть и Сене немало лет, он все еще с интересом учится новому. Даман регулярно занимается тренингом и уже многого добился: питомец спокойно заходит в переноску, открывает пасть для осмотра, позволяет себя трогать и расчесывать.
За каждым таким, на первый взгляд, простым навыком стоят доверие, терпение и большая работа. Благодаря занятиям необходимые осмотры и процедуры проходят для Сени спокойнее и комфортнее, а общение с зоологами становится еще одной важной частью его привычной жизни.
Пресс-служба зоопарка Петербурга
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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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