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В Ленинградском зоопарке даман Сеня отмечает 11-летие

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Хоть и Сене немало лет, он все еще с интересом учится новому.

В Ленинградском зоопарке 1 сентября отмечают день рождения дамана Сени. Ему исполняется 11 лет, рассказали в учреждении. 

Хоть и Сене немало лет, он все еще с интересом учится новому. Даман регулярно занимается тренингом и уже многого добился: питомец спокойно заходит в переноску, открывает пасть для осмотра, позволяет себя трогать и расчесывать. 

За каждым таким, на первый взгляд, простым навыком стоят доверие, терпение и большая работа. Благодаря занятиям необходимые осмотры и процедуры проходят для Сени спокойнее и комфортнее, а общение с зоологами становится еще одной важной частью его привычной жизни.

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: даман, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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