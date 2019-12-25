Ленинградский зоопарк принимает желуди для животных

В учреждении продолжается акция "Дары осени".

В Ленинградском зоопарке продолжается акция "Дары осени". Продлится она до 25 сентября. Жители Петербурга привезли много овощей и фруктов для животных, однако некоторым питомцам подходят только пророщенные дубки.

Поэтому будем рады, если в последнюю неделю акции вы сделаете акцент именно на желудях, из которых наши садовники вырастят сочную зелень для животных! Пресс-служба зоопарка

Учреждение также ждет тыкву, рябину, бруснику, помидоры, ветки малины, дубовые ветки, груши, морковь, огурцы, перцы, свеклу, картофель, кабачки, белокочанную капусту и патиссоны. Они должны быть без признаков порчи.

Петербуржцев просят не покупать ничего специально для акции. Оставить продукты можно в здании администрации или на служебном въезде зоопарка.

Ранее на Piter.TV: альпака Сайка отметила день рождения в зоопарке.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка