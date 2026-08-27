В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок

У Лусио и Хельги родились два детеныша.

В Ленинградском зоопарке 17 августа в семействе обыкновенных игрунок произошло пополнение. У Лусио и Хельги родились два детеныша. Они стали родителями в восьмой раз, сообщили в учреждении.

Большую часть времени малышей носит на себе отец, передавая их самке только на кормление. К воспитанию подключаются и подрастающие братья и сестры. Детеныша из предыдущего помета начали приобщать к семейным обязанностям уже на следующий день после рождения двойни. Однако подросток не особо понимал, что делать с младшими, и пытался их отпихнуть.

Но начало положено – первый урок по уходу за младшими пройден! А значит, что впереди у юного помощника еще немало практики под присмотром Лусио и Хельги, а также старших братьев и сестер. Пресс-служба зоопарка Петербурга

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка