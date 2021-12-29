Белорукому гиббону Персею из Ленинградского зоопарка исполнилось 28 лет

Несмотря на такой почтенный для обезьяны возраст, именинник резво играет с двумя своими дочерями и всегда на страже их безопасности.

Отцу знаменитого семейства белоруких гиббонов Персею 1 февраля исполнилось 28 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Работники, которые ухаживают за Персеем, ласково называют его Персик. Несмотря на такой почтенный для обезьяны возраст, именинник резво играет с двумя своими дочерями и всегда на страже их безопасности. сотрудники Ленинградского зоопарка

Также специалисты отметили, что часто самцы приматов бывают грубы и жестоки со своими домочадцами. Однако Персей во всё потакает своей жене Габине. Персею пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья и побольше сочных фруктов.

Недавно в Ленинградском зоопарке у игрунок Хоакина и Хельги родился детеныш.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк