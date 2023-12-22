В Ленинградском зоопарке самец белоруких гиббонов Персей отпраздновал 30-летний юбилей

Главу большого семейства и настоящего долгожителя поздравили ученики цирковой студии.

В Ленинградском зоопарке самец белоруких гиббонов Персей отпраздновал юбилей – 30 лет! Главу большого семейства и настоящего долгожителя поздравили ученики цирковой студии, рассказали в пресс-службе зверинца.

Маленькие артисты продемонстрировали пушистым питомцам зоопарка, что люди тоже могут ходить на руках, если очень постараются.

Зоолог зоопарка провёл для детей мастер-класс по обогащению среды обитания приматов. Гости собственноручно изготовили для обезьян крафтовые свёртки, начинённые вкусностями. Затем киперы вручили угощение имениннику, всему семейству белоруких гиббонов и другим приматам.

Ранее львинохвостые макаки из Ленинградского зоопарка переехали в новый вольер.

Видео: Ленинградский зоопарк