Львинохвостые макаки из Ленинградского зоопарка переехали в новый вольер

Сотрудники зоопарка продумали лабиринты из веток и пожарных шлангов, по которым приматы могут активно перемещаться.

Семейство львинохвостых макак из Ленинградского зоопарка переехало в новый вольер. Об рассказали в пресс-службе учреждения 13 января.

В природе львинохвостые макаки большую часть времени проводят в кронах деревьев и спускаются на землю лишь для поисков плодов и насекомых. Поэтому было важно использовать высоту вольера. Сотрудники зоопарка продумали лабиринты из веток и пожарных шлангов, по которым приматы могут активно перемещаться.

Кроме того, львинохвостые макаки очень деятельны. Они целыми днями "проверяют вольер и его оборудование на прочность".

Киперы отмечают, что это самая разрушительная команда среди приматов Ленинградского зоопарка. Конечно, это делает работу с ними более трудной, но все равно очень интересной. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка