Стало известно, в какие дни Ленинградский зоопарк будет закрыт

Зоопарк не будет принимать посетителей в санитарные дни.

Стало известно, в какие дни Ленинградский зоопарк не будет работать. Появился график санитарных дней. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Администрация Ленинградского зоопарка объявила каждый второй понедельник месяца санитарным. Но из-за праздников в первый месяц нового года график сдвинулся. В понедельник, 15 января, состоится первый санитарный день в 2024 году. Зоопарк будет закрыт для посетителей.

Зимой зоопарк будет закрыт 15 января, 12 февраля, 9 декабря. Весной зверинец не будет работать 11 марта, 8 апреля, 13 мая. Летом 10 июня, 8 июля, 12 августа. Осенью 9 сентября, 14 октября, 11 ноября.

Зоопарк работает с 10:00 до 19:00. Кассы и вход закрываются на час раньше – в 18:00. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк