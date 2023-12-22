Теперь у жителей Северной столицы есть возможность прочитать записи предков-ленинградцев.

В Петербурге 16 января откроется выставка "Блокадный дневник". Проект приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Об этом сообщили на портале "Культура Петербурга".

Экспозиция откроется в Музее политической истории России. Формирование блокадной коллекции началось уже в первые месяцы Великой Отечественной войны. Сегодня в ней насчитывается более 10 тыс. единиц хранения.

Сотрудники музея провели расшифровку и анализ уникальных рукописных записей ленинградцев. Эти дневники принадлежали людям разных возрастов, профессий и социального статуса, но их объединяет общая тема — повседневная жизнь в блокадном городе.

Теперь у жителей Северной столицы есть возможность прочитать записи предков. Выдержки из четырех дневников станут смысловой доминантой проекта. Их авторами стали студентка Технологического института Татьяна Михеева, у которой война навсегда забрала родителей; студент Политехнического института, будущий академик Михаил Будыко; бухгалтер автобазы № 2 торгово-заготовительной конторы Любовь Батракова, долгое время не знавшая, куда эвакуировали ее ребенка; старший инженер Ленинградской кабельной сети Наталья Сидорова, которая пыталась спасти пожилую маму.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открыта выставка "Теплое Рождество. Пуховые ризы Оренбуржья".

Фото: Telegram / Культура Петербурга