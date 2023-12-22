В Петербурге открыта выставка "Теплое Рождество. Пуховые ризы Оренбуржья"

Дизайнеры, вдохновленные православной темой и любовью к оренбургскому пуховому платку, через искусство рассказывают о христианстве.

В Петербурге работает выставка "Теплое Рождество. Пуховые ризы Оренбуржья". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

Дизайнеры, вдохновленные православной темой и любовью к оренбургскому пуховому платку, через искусство рассказывают о христианском богословии. На выставке представлены редкие образы, такие как "Сотворение мира" и "Добрый Пастырь" Иисуса Христа, а также образы почитаемых святых, таких как блаженная Матрона Московская и преподобный Серафим Саровский.

Экспозиция находится в часовне-музее у Спаса на Крови. Увидеть экспонаты можно до 18 января.

Выставку подготовили "Студия ремесел Анны Советовой" и Оренбургский областной музей изобразительных искусств.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга