Стало известно, где любят проводить время петербуржцы зимой

На первом месте оказалась Дворцовая площадь.

Стало известно, где любят отдыхать петербуржцы зимой. Туристический портал Visit Petersburg составил топ самых популярных мест в городе, сообщили в пресс-службе губернатора.

На первом месте оказалась Дворцовая площадь. Здесь каждый день до окончания новогодних каникул показывают новогоднее мультимедийное шоу, которое начинается в 18:00. Оно длится до 22:00. Кроме того, жители любят делать праздничные фото на фоне елки, украшенной в стиле ретро.

Горожане предпочитают гулять по праздничным ярмаркам. Их можно найти на Московской, Манежной и Дворцовой площадях. Гостей ждут герои сказок Гофмана и Пушкина.

Любители активного отдыха выбирают катки и лыжные трассы. Этой зимой в Петербурге работают более 220 катков, в том числе — с бесплатным доступом. Самой романтичной локацией, по мнению властей города, является "Севкабель Порт". Многие выбирают это место из-за невероятного вида на Финский залив.

Также туристам и жителям рекомендуют посетить новогодние представления и музеи.

Ранее на Piter.tv: в Эрмитаже открывается выставка "Севрский фарфор".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга