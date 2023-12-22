В Эрмитаже открывается выставка "Севрский фарфор"

Цель проекта — продемонстрировать разницу между шедеврами Севра и подражаниями им.

В Эрмитаже с 6 января будет открыта выставка "Севрский фарфор. От преклонения до обмана". Петербуржцев и гостей города приглашают на экскурсии. Об этом сообщили в tg-канале музея.

Экспозиция находится в Синей спальне Зимнего дворца. Цель проекта — продемонстрировать разницу между шедеврами Севра и подражаниями им.

Экскурсия обойдется в 1,3 тыс. рублей на одного человека. В билет входит возможность самостоятельного осмотра всех экспозиций Главного музейного комплекса.

Добавим, что на изучение экспонатов понадобится 1,5 часа. Экскурсии будут проходить раз в две недели, по субботам.

Увидеть проект можно до 22 сентября 2024 года.

Ранее на Piter.tv: в Эрмитаже предупредили о техническом сбое при покупке билетов по Пушкинской карте.

Фото: Telegram / Эрмитаж (Светлана Рагина)