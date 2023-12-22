В Эрмитаже предупредили о техническом сбое при покупке билетов по Пушкинской карте

В настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок в экстренном порядке.

При оформлении билетов в Эрмитаж по Пушкинской карте могут возникнуть проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

С неполадками столкнулись 2 января. Речь идет о посетителях, которые пытались приобрести билеты на сайте Эрмитажа. Там накануне были технические проблемы.

В настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок в экстренном порядке. Ожидается, что проблема будет решена в ближайшее время. Дополнительная информация будет сообщена после завершения работ.

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Фото: Piter.tv