В ГД предложили увеличить номинал "Пушкинской карты" до 20 тыс. рублей

Сергей Миронов сообщил о нововведениях , которые позитивно скажутся на программе.

Номинал "Пушкинской карты" на российской территории необходимо увеличить с текущих пяти тысяч рублей в четыре раза для того, чтобы нивелировать рост цен на билеты в кинотеатры, музей и театры.. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что номинал программы не менялся с 2021 года, когда "Пушкинская карта" появилась на свет как проект. Сейчас законодатель предложил властям сделать программу накопительной для того, чтобы денежные средства не сгорали в конце года.

Не в каждом же городе постоянно проходят знаковые культурные мероприятия, которые могут заинтересовать молодежь. Соответственно, использование средств "Пушкинской карты" должно стать бессрочным, чтобы молодые люди могли их потратить во время поездок по России Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов призвал принять закон о запрете необоснованных цен.

