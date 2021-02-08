По мнению депутата, для сдерживания инфляции необходимо законодательное определение необоснованного завышения цен.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал принять закон о запрете необоснованных цен. Об этом он заявил ТАСС.

Депутат высказался о решении Федеральной антимонопольной службы предупредить торговые сети, что в случае повышения цен на куриные яйца перед Пасхой ведомство пример меры. По словам Миронова, таких предостережений недостаточно. Он подчеркнул, что для решения проблемы нужен закон о запрете экономически необоснованных цен на эти и другие продукты.

Миронов напомнил, что антимонопольная служба подготовила пару лет назад законопроект о запрете установления экономически не обоснованных цен, о котором с тех пор ничего не было слышно. Депутат считает, что для сдерживания инфляции необходимо законодательное определение необоснованного завышения цен.

