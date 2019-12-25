В Госдуме предложили вернуть Петербургу название Ленинград

Предложение касается возвращения исторических названий, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

В Госдуме рассматривают инициативу о возвращении Волгограду и Санкт-Петербургу их названий — Сталинграда и Ленинграда. Соответствующий законопроект, который опубликовали в думской электронной базе, внесла депутат от КПРФ Анжелика Глазкова.

По мнению автора инициативы, некорректно говорить о блокаде Санкт-Петербурга или Волгоградской битве, ведь мировую известность получили подвиги защитников Ленинграда и Сталинграда. Глазкова напомнила, что оба города получили звание "Город-герой" приказом Иосифа Сталина от 1 мая 1945 года.

Как отмечено в пояснительной записке, возвращение прежних имен должно произойти в течение года после вступления закона в силу. Кроме того, предлагается запретить любое будущее переименование населенных пунктов с высоким званием "Город-герой".

Помимо переименования, проект устанавливает порядок присвоения этого звания Госдумой по предложению президента страны. В таких городах предлагается ежегодно 9 мая проводить военные парады, торжественные шествия и салюты.

На сегодняшний день название "Город-герой Ленинград" используют в память о событиях Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. Оно сохраняет связь с героическим прошлым города.

Фото: Telegram/Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу