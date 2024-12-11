Ровно 101 год назад Петроград переименовали в Ленинград

Это решение когда-то было принято после ухода из жизни Владимира Ленина.

В 1924 году на Втором Всесоюзном съезде Советов Петроград был переименован в Ленинград, что стало важным событием в истории города. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, спустя несколько дней после смерти Ленина также рассматривался вопрос о переименовании Симбирска в Ульяновск, но это решение было принято позже, в мае 1924 года.

Сегодня название "Город-герой Ленинград" используется в память о событиях Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. Это название, наряду с современным Санкт-Петербургом, сохраняет связь с героическим прошлым города.

Символы той эпохи, такие как стела "Город-герой Ленинград" в Большом порту, напоминают о стойкости и мужестве ленинградцев. Этот памятник, обновлённый в 2019 году, продолжает служить напоминанием о тех подвигах, которые навсегда останутся в памяти будущих поколений.

Ранее Piter.TV сообщал, что в преддверии празднования 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербург прибыли блокадники, проживающие за рубежом.

Фото: Telegram-канал Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу