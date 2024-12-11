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Блокадники, проживающие за рубежом, вернулись в Петербург
Сегодня, 10:50
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Блокадники, проживающие за рубежом, вернулись в Петербург

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Они посетят торжественно-траурные мероприятия в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В преддверии празднования 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербург прибыли блокадники, проживающие за рубежом. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В город приехали несколько десятков жителей блокадного Ленинграда, которые сейчас живут в разных странах и регионах, включая Абхазию, Армению, Белоруссию, Германию, Израиль, Казахстан, Киргизию, Латвию, Молдавию, Узбекистан и Эстонию.

Гости примут участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых годовщине снятия блокады, а также посетят праздничный концерт в Большом концертном зале "Октябрьский". Для гостей города подготовлена специальная экскурсионная программа.

Ранее Piter.TV сообщал, что салют в честь освобождения от блокады дадут в Петербурге 27 января.

Фото: Piter.TV

Теги: 81 годовщина полного освобождения ленинграда, блокадники, блокадный ленинград
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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