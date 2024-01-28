Блокадников из Казахстана позвали в Петербург на юбилей

Город оплатит отдых ветеранов в пансионате.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и аким Алма-Аты Дархан Сатыбалды договорились расширять сотрудничество между городами. На встрече в Смольном обсуждались торговля, промышленность, образование, транспорт, культура и IT. В этом году города отмечают 30-летие партнёрских связей. За это время контакты вышли далеко за рамки официальных визитов. В марте на "Газпром Арене" прошёл товарищеский матч "Зенита" и "Кайрата", а в Петербурге организовали мероприятия о культуре Казахстана.

Сатыбалды отметил интерес к петербургскому опыту в сфере транспорта — от организации движения до обслуживания и объединения разных видов общественного транспорта. Беглов предложил подготовить четырёхлетний план совместных проектов. Отдельное внимание — образованию: в петербургских вузах сейчас учатся более 4,5 тыс. студентов из Казахстана. Губернатор предложил расширять научные проекты и обмены школьниками и студентами, а также пригласил выпускников Алма-Аты на "Алые паруса". Среди перспективных направлений — медицина, фармацевтика и искусственный интеллект. Петербургские компании уже работают в Казахстане: "Герофарм" выпускает инсулиновые препараты в Караганде.

На встрече зашла речь о 85-й годовщине начала блокады Ленинграда. В Алма-Ате живут более 20 блокадников. Беглов пригласил их в Петербург на памятные мероприятия в январе 2027 года. Город готов взять на себя расходы на их отдых в пансионате "Заря".

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный дал зеленый свет строительству метро от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: Смольный