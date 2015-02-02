Перминов и Дрозденко обсудили подготовку к празднованию века области

Губернатор Ленобласти обсудил с сенатором безопасность и юбилей региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с сенатором Сергеем Перминовым. Главной темой обсуждения стала безопасность региона. Особое внимание уделили усилению защиты ленинградского неба и объектов критической инфраструктуры.

Также речь зашла о подготовке к 100-летию Ленинградской области, которое будет отмечаться в 2027 году. В юбилейный год в регионе пройдёт более 600 мероприятий. Столицей праздника станет Гатчина. Уже определены задачи: ремонт дорог, общественных пространств и объектов культурного наследия.

В Совете Федерации запланированы Дни Ленинградской области, где представят достижения региона. Мероприятия направлены на привлечение внимания к истории и развитию области.

Ранее мы сообщали, что украинским танцорам запретили выходить с национальным флагом страны на Кубке мира по бальным танцам.

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