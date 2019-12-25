Комитет по транспорту Петербурга отметил 35-летие со дня основания

Беглов поздравил Комитет по транспорту Петербурга с 35-летием.

Комитету по транспорту Петербурга 13 сентября исполнилось 35 лет. Губернатор Александр Беглов поздравил руководство и сотрудников ведомства с юбилейной датой и отметил, что за это время городская транспортная система прошла значительный путь развития. Сейчас комитет координирует работу 8 подведомственных организаций и объединяет более 50 тыс. специалистов.

За 35 лет в Петербурге существенно изменилась транспортная инфраструктура. Число станций метро увеличилось с 59 в 1991 году до 75, появились Фрунзенско-Приморская и Красносельско-Калининская линии. В 2022 году в городе заработала новая модель транспортного обслуживания, при которой весь наземный общественный транспорт стал социальным. Также обновлялись автобусные и троллейбусные парки, развивалась парковочная и велосипедная инфраструктура. Петербург одним из первых среди российских городов внедрил единый электронный билет.

Отдельное внимание город уделяет экологичному транспорту. Сейчас на маршрутах работают более 2800 газомоторных автобусов, количество зарядных станций для электромобилей достигло 500. В сентябре на Октябрьской набережной открылся 5-й электрохаб, а на Ржевке строится специализированный парк для электробусов. Развивается и водный транспорт: модернизируются причалы, появляются новые точки посадки и высадки, внедряются цифровые сервисы. Беглов пожелал коллективу комитета благополучия, безаварийной работы и новых успехов в развитии транспортной системы Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулковском изменен маршрут автобуса №232 и открыта новая площадка.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"