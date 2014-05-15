Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда проходит в Петербурге
Сегодня, 16:54
Сегодня, 28 апреля, в Смольном состоялось пленарное заседание XXXI съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-героя Ленинграда. Как сообщила пресс-служба Смольного, в этом году мероприятие собрало 50 делегатов из Петербурга, других регионов России и зарубежных стран.

В ходе заседания губернатор Александр Беглов приветствовал участников, подчеркнув, что для города встречи с ветеранами-блокадниками всегда имеют особое значение. Он отметил, что для петербуржцев все они являются ленинградцами — людьми одной судьбы и одной памяти. Беглов поблагодарил делегатов за сохранение памяти о подвиге блокадного Ленинграда и за работу по воспитанию подрастающего поколения.

На сегодняшний день Международная ассоциация объединяет около 8 тысяч жителей блокадного Ленинграда, которые состоят в 92 общественных организациях.

Съезд продлится до 1 мая. В его рамках делегаты примут участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы, включая торжественную церемонию возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Также для участников запланированы экскурсии по Дороге жизни и в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. 

Ранее в Музее обороны и блокады Ленинграда рассказали, какие мероприятия готовят ко Дню Победы.

Фото:  Правительство Петербурга

