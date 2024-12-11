Салют в честь освобождения от блокады дадут в Петербурге 27 января

К празднованию также приурочен полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В Петербурге прогремит праздничный артиллерийский салют в честь 81-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Салют запланирован на 27 января в 21:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости: 12 орудий сделают 30 артиллерийских залпов, которые будут сопровождаться фейерверком.

К празднованию также приурочен полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Факелы на Ростральных колоннах будут зажжены дважды: с 10 до 12 и с 19 до 22 часов.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо прорвали 18 января 1943 года), то есть она продолжалась 872 дня.

Ранее мы сообщили о том, что более 2 тыс. человек приняли участие в забеге в честь освобождения блокадного Ленинграда.

Фото: Piter.TV