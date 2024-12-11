Более 2 тыс. человек приняли участие в забеге в честь освобождения блокадного Ленинграда

На старте и финише для участников была подготовлена полевая кухня.

В Северной столице состоялся традиционный легкоатлетический забег, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Забег проводится ежегодно с 1947 года.

Старт пробега был дан у мемориала "Ополченцы" на 6-м километре шоссе "Пулково — Пушкин". Маршрут забега пролегал по одному из ключевых оборонительных рубежей времён Великой Отечественной войны, где осенью 1941 года были остановлены немецко-фашистские войска.

Как отмечают организаторы, забег — это не просто спортивное мероприятие, а способ отдать дань уважения мужеству и стойкости жителей блокадного Ленинграда и защитников города. В этом году в нём приняли участие около 2,5 тысяч человек. В стартово-финишном городке участников ждали памятные медали и горячий обед из полевой кухни.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге открыта регистрация на полумарафон "Северная столица".



Фото: ВКонтакте / PushkinRun беговое сообщество