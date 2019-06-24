Беговой фестиваль "Пробеги район" продолжится в Петербурге 14 сентября

Дистанция составит 3 километра, поучаствовать смогут жители от 14 лет.

В Петербурге 14 сентября проведут третий этап краеведческого фестиваля "Пробеги район". Участники пробегут по Большеохтинскому проспекту и саду Нева, рассказали в администрации Красногвардейского района.

Дистанция составит 3 километра, поучаствовать смогут жители от 14 лет. Во время пробежки спортсмены прослушают аудиогид по местам маршрута и узнают больше об истории района.

Обращаем внимание, что всем участникам нужно подготовить медицинскую справку для допуска на забег и наушники для прослушивания аудиогида. Пресс-служба администрации Красногвардейского района

Для регистрации перейдите по ссылке. Старт в 10:00 на Красногвардейской площади, 6.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 20 июля состоялся ежегодный трейл-забег по пересеченной местности.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга