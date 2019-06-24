Беговой фестиваль "Пробеги район" продолжится в Петербурге 14 сентября

В Петербурге 14 сентября проведут третий этап краеведческого фестиваля "Пробеги район". Участники пробегут по Большеохтинскому проспекту и саду Нева, рассказали в администрации Красногвардейского района.
Дистанция составит 3 километра, поучаствовать смогут жители от 14 лет. Во время пробежки спортсмены прослушают аудиогид по местам маршрута и узнают больше об истории района.
Обращаем внимание, что всем участникам нужно подготовить медицинскую справку для допуска на забег и наушники для прослушивания аудиогида.
Для регистрации перейдите по ссылке. Старт в 10:00 на Красногвардейской площади, 6.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
