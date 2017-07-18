В Петербурге 20 июля состоится ежегодный трейл-забег по пересеченной местности

В воскресенье, 20 июля, в общественном пространстве на реке Лапка пройдет спортивное мероприятие с четырьмя дистанциями от 1 до 20 километров.

В 10:00, 20 июля, в Ржевском лесопарке, напротив улицы Коммуны, 40, стартует спортивное мероприятие "Лига героев". Участникам предложат преодолеть дистанции от одного до двадцати километров по лесным тропам с водными переправами через реку Лапка.

Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, мероприятие проходит во второй раз. В прошлом году в забеге участвовали более 2000 спортсменов из 60 городов России. В нынешнем сезоне к соревнованиям присоединится команда районной администрации.

Организаторы подготовили четыре трассы различной протяженности и сложности. Несмотря на прогнозируемые осадки в день проведения, мероприятие состоится в запланированном формате. Участникам рекомендуется учитывать погодные условия и выбирать соответствующую экипировку.

Трейлраннинг становится все более популярным видом спорта в Северной столице. Мероприятия подобного формата способствуют популяризации здорового образа жизни и развитию спортивной инфраструктуры в городских зеленых зонах.

Ранее сообщалось, что пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

Фото: телеграм-канал администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга