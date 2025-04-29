Предприниматель пробежит из Петербурга в Москву в поддержку параатлета

Забег собирает средства на приобретение высокотехнологичного бионического протеза.

Предприниматель Юрий Чувильский с 5 по 15 сентября совершит одиночный ультрамарафонский забег на дистанцию 710 километров из Петербурга в Москву. Проект под названием "Две столицы – одна цель" не имеет цели установить рекорд: это благотворительная миссия, которая призвана помочь параатлету Руслану. Он лишился ноги в результате тяжелой травмы.

Забег собирает средства на приобретение высокотехнологичного бионического протеза. Организаторы стремятся дать Руслану возможность осуществить его давнюю мечту – пробежать первый марафон на 42 километра.

Иногда один маленький шаг с нашей стороны становится огромным шагом для другого человека. Юрий Чувильский, бизнесмен

Спортсмену предстоит преодолевать в среднем по 70 километров каждый день. Маршрут пройдет через Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Старт – на Дворцовой площади, финиш – на Манежной площади в столице.

Фото: предоставлено Юрием Чувильским

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка заняла второе место в шестисуточном забеге в Москве.

Главное фото: pxhere