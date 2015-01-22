Экс-солистка "Ленинграда" продаёт дом в Ленобласти за 30 млн рублей

Алиса Вокс расстаётся с загородным домом в 40 минутах от Петербурга.

Бывшая вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс объявила о продаже загородного дома в Ленинградской области. Артистка сообщила о решении расстаться с недвижимостью в своих социальных сетях. Объект находится менее чем в 40 минутах езды от центра Петербурга, пишет Лента.ру.

Двухэтажное строение площадью 108 квадратных метров оборудовано камином, высокими потолками, просторной кухней-гостиной, двумя гардеробными и балконом с панорамным видом. Также в доме предусмотрены отдельный кабинет и детская комната. В интерьере преобладают светлые оттенки, но полы в некоторых помещениях выполнены в более тёмной гамме, а ванная отделана плиткой темно-серого цвета. Цена объекта — 30 млн рублей, дом продаётся с мебелью.

Алиса Вокс, настоящее имя — Алиса Гусева, покинула "Ленинград" в 2022 году. Сейчас она занимается сольной карьерой и ведёт блог о жизни и творчестве.

Ранее сообщалось, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

Фото: Piter.TV