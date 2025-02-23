Цветы возложили к обелиску "Городу-Герою Ленинграду" в День защитника Отечества

Вечером в Петербурге зажгутся факелы Ростральных колонн и прогремит салют.

В День защитника Отечества губернатор Александр Беглов, представители военного командования и силовых структур возложили цветы к обелиску "Городу-Герою Ленинграду" на площади Восстания. Торжественная церемония прошла в центре Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

В мероприятии приняли участие начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Владимир Касатонов, врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии, Герой России генерал-полковник Сергей Бураков и другие официальные лица.

В каждой ленинградской-петербургской семье отмечают сегодня День защитника Отечества. Поколения героев прославляли наш город и Россию. Солдаты Петра Первого, воины-победители Красной Армии в годы Ленинградской битвы, бойцы специальной военной операции — честь и гордость Петербурга, яркий пример патриотизма и истинных ценностей для подрастающего поколения". Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный

По всему городу жители возлагают цветы к монументам советским и российским воинам. Вечером праздничная программа продолжится. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура окрасятся в цвета российского флага — подсветка будет работать с 18:15 до 23:59. С 20:00 до 22:00 на Стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн. А в 21:00 над Невой прогремит артиллерийский салют.

Ранее Piter.TV сообщал, что погибших 35 лет назад при тушении гостиницы "Ленинград" пожарных вспоминают в Петербурге.

Фото: Смольный