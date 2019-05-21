Погибших 35 лет назад при тушении гостиницы "Ленинград" пожарных вспоминают в Петербурге

Девять огнеборцев 11-й пожарной части отдали жизни при исполнении служебного долга.

Ровно 35 лет назад, в 1991 году, при тушении пожара в гостинице "Ленинград" погибли девять огнеборцев 11-й пожарной части Калининского района. Губернатор Александр Беглов обратился к горожанам, напомнив о подвиге героев и поблагодарив современных спасателей за их труд.

В этот день мы отдаём дань памяти героям, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Столкнувшись с беспощадной силой огня, они до последнего выполняли свой долг, спасали людей и боролись со стихией. Их поступок — пример высочайшего профессионализма, стойкости и готовности пожертвовать собой ради других. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Имена погибших навечно остались в летописи пожарной охраны Северной столицы. На гранитном обелиске мемориала на Серафимовском кладбище, где захоронены бойцы, высечены слова: "Ради жизни на земле". Для каждого огнеборца они стали главным служебным и жизненным принципом.

В память о трагедии на территории 11-й пожарной части Калининского района освящена часовня во имя иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина". Уже более 30 лет проходит Международный турнир по мини-футболу, посвящённый павшим в схватке с огнём. В парке Героев-Пожарных открыт монумент в честь спасателей и огнеборцев.

Сегодня противопожарная служба Петербурга — одна из лучших в стране. Как отметил Беглов, обеспечить её всем необходимым — одна из важнейших задач городского правительства. В 2025 году в Выборгском районе на Парнасе открылось новое пожарное депо, закуплено порядка 40 современных машин. Накануне сотрудники МЧС и городских пожарно-спасательных отрядов получили легковые автомобили, автоцистерны и снегоболотоходы.

Благодарю всех огнеборцев за нелёгкий, но жизненно важный труд. Вы ежедневно стоите на страже безопасности горожан, рискуете жизнью и проявляете истинное мужество. Ваша глубокая преданность делу и готовность к самопожертвованию вызывают безграничное уважение. Подвиги погибших пожарных навсегда останутся в сердце Петербурга и его жителей. Вечная память героям! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга