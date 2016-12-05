Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём защитника Отечества

В Год защитника Отечества глава города напомнил о подвиге поколения Победителей и участников СВО.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравили жителей Петербурга с Днём защитника Отечества. В обращении они подчеркнули особое значение праздника в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России.

Сегодня мы вспоминаем всех воинов, веками выступавших с оружием в руках на бой с врагами России, самоотверженно сражавшихся за правое дело, свободу и независимость нашей Родины. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь ратному труду, сделал служение Отечеству своей профессией. Обращение Александра Беглова и Александра Бельского

Особые слова благодарности авторы обращения адресовали поколению Победителей — солдатам и офицерам Красной Армии, разгромившим фашизм, а также защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Их беспримерный подвиг, отметили Беглов и Бельский, не позволил захватить и уничтожить город, а битва за Ленинград стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.

В Год защитника Отечества Президент России поддержал инициативу ветеранов и блокадников: 9 августа — день завершения Ленинградской битвы — официально стал Днём воинской славы России. Также одобрен проект нового мемориала на Пулковских высотах в память обо всех участниках Ленинградской битвы.

Славные традиции героев былых времён сегодня продолжают участники специальной военной операции. Их ежедневным ратным трудом исторические земли России освобождаются от современных нацистов, поддерживаемых странами Евросоюза. Обращение Александра Беглова и Александра Бельского

В Смольном напомнили, что выполнение задач СВО обеспечивается в том числе бесперебойной работой петербургских оборонно-промышленных предприятий, слаженными действиями органов власти и общественных организаций. По поручению Президента в городе создана одна из лучших в России комплексная система поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Защитники Отечества являются для всех нас ярким примером патриотизма, самоотверженности и беззаветной любви к Родине. Слава российским Вооружённым Силам! Да здравствует наша несокрушимая армия и могучий Военно-Морской Флот! Низкий поклон — ветеранам! Всем нам — скорейшей Победы! Обращение Александра Беглова и Александра Бельского

Фото: Смольный