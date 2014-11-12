Кутузов украсит фасад дома на набережной Обводного канала

Светопроекции русских полководцев появятся на стенах петербургских зданий в преддверии Дня защитника Отечества.

В честь Дня защитника Отечества в Северной столице фасады зданий украсят светопроекциями с портретами и цитатами именитых российских военачальников. Их намерены включить вечером 22 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе КГА Санкт-Петербурга.

Световые проекции будут представлены в 7 районах города. Великие полководцы станут первыми героями из цикла светопроекций, посвященных защитникам Отечества.

До 24 февраля инсталляции можно будет увидеть на: Новгородском проспекте, 10 в Шушарах, на Московском проспекте, 91А, набережной Обводного канала, 89, Шпалерной улице, 44Б, Кондратьевском проспекте, 14, Каменноостровском проспекте, 26-28, Большом проспекте В.О., 70, 8-й линии В.О., 85А и на улице Федюнинского, 16 в Ломоносове.

Концепция светового оформления подготовлена и реализуется Комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и предприятием "Ленсвет". Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы могут предложить свои идеи для светопроекций в группе КГА в ВК.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга