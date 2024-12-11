Петербуржцам предложили выбрать светопроекции для украшения городских фасадов

Лучшие из идей граждан возьмут в реализацию.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга предложил жителям города выбрать идеи для светопроекций, которые разместятся на фасадах домов. Об этом сообщили в комитетской пресс-службе.

На данный момент 10 городских стен украшаются во время праздников и иных событий световыми проекциями. На них демонстрируются культовые произведений искусства, портреты известных личностей, рисунки лауреатов детских конкурсов и много другое. Ряд новых и лучших, по мнению работников комитета, идей поступят в реализацию.

Свои темы жители города могут предложить в комментариях на странице КГА в "ВКонтакте".

Какие темы, интересные факты или личности из истории города, а может современные художественные объекты или даже полезную картографическую информацию было бы интересно и правильно разместить в городской среде? Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что субсидии на обустройство дворов получили 20 петербургских МО.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга