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Субсидии на обустройство дворов получили 20 петербургских МО
Сегодня, 18:50
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Субсидии на обустройство дворов получили 20 петербургских МО

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Выплаты выделили в рамках проекта "Петербургские дворы".

Комитет по благоустройству Северной столицы заключил соглашения о предоставлении правительственных субсидий внутригородским муниципальным образованиям для обустройства внутридворовых территорий, – сообщает председатель комитета Сергей Петриченко.

Всего в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий субсидии получат 20 муниципалитетов (Светлановское, поселок Парголово, Академическое, Финляндский округ, Прометей, Княжево, Ульянка, Красненькая речка, Малая Охта, Урицк, Гагаринское, № 54, Невский округ, Оккервиль, Комендантский аэродром, Юнтолово, город Пушкин, город Петергоф, город Сестрорецк, город Кронштадт).

Сергей Петриченко, председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

На конкурс субсидий по программе "Петербургские дворы" подавали заявки 64 муниципальных образования Санкт-Петребурга. Городская практика предоставлений выплат на улучшение внутридворовых территорий действует с 2022 года.

Ранее мы писали, что с начала зимы специалисты выявили 7 тыс. нарушений уборки Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургские дворы, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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