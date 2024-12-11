С начала зимы специалисты выявили 7 тыс. нарушений уборки Петербурга

Проанализировано было порядка 300 тыс. уборочных событий.

В Государственной административно-технической инспекции Северной столицы подвели промежуточные итоги работы Центра Комплексного контроля городского хозяйства. Контроль соблюдения правил уборки территорий Петербурга осуществляют 8 органов власти, – рассказали в пресс-службе Смольного.

С начала зимы в городе специалисты проанализировали свыше 300 тыс. событий уборки улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий. Из них около 7 тыс. случаев были квалифицированы как некачественные. Все нарушения были устранены в рамках регламента, то есть в пределах 4 часов.

Мониторинг 11 тысяч камер "Безопасного города" в центральных районах, видеопотоки которых предварительно проанализированы с помощью нейросетевой видеоаналитики, позволил выявить порядка 1500 нарушений очистки снега во дворах. 98% из этих замечаний были устранены в среднем за 1 сутки с момента обнаружения. Администрация Санкт-Петербурга

В пресс-службе отметили, что Центр в режиме реального времени актуализирует информацию о текущем ходе уборки городских территорий. В этом дополнительно помогает применение современных технологий.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге завершилось строительство архивного комплекса на Заневском проспекте.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга