Пушку XIX века обнаружили на детской площадке на проспекте Просвещения

Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга во время планового осмотра детских площадок обнаружили необычную находку. В одном из дворов на проспекте Просвещения, рядом с детской площадкой, установлена старинная артиллерийская пушка. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, чугунное орудие, по данным историков, относится к середине XIX века.

Такие пушки использовались на казематированных фортах и береговых батареях морских крепостей России и считались одними из лучших в мире.

Как рассказали местные жители, пушка была поднята со дна Финского залива в 1980-х годах, во время строительства дамбы. Рабочие, проживавшие у станции метро "Проспект Просвещения", решили установить исторический артефакт в своем дворе.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга