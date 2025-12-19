Границы газонов Петербурга могут появиться в навигаторах для водителей

Власти ищут способ снизить число зимних штрафов за парковку на газонах.

В Петербурге прорабатывается вопрос интеграции данных о границах газонов и зеленых насаждений в навигационные приложения. Инициатива связана с обращениями жителей, которые получают штрафы за парковку на газонах в зимний период, когда снежный покров скрывает границы территорий.

Как сообщил депутат Алексей Цивилёв, Государственная административно-техническая инспекция Петербурга рассматривает возможность заключения соглашений с операторами геоинформационных сервисов. Речь идет об интеграции данных о зеленых насаждениях в существующие навигаторы либо о создании отдельного сервиса на базе ГАТИ.

По словам депутата, цель инициативы заключается в повышении прозрачности и профилактике нарушений. Он отметил: "Вопрос заключения соглашения с ведущими операторами геоинформационных сервисов об интеграции данных о границах территорий зелёных насаждений и газонов в навигационные приложения в настоящее время активно прорабатывается Государственной административно-технической инспекцией Петербурга".

Цивилёв подчеркнул, что зимой водителям зачастую сложно визуально определить, где заканчивается проезжая часть и начинается газон. Ранее он предлагал заменить штрафы за парковку на заснеженных газонах предупреждениями.

В настоящее время обсуждаются два возможных варианта решения. Первый предполагает добавление информационного слоя "Зелёные насаждения" в сервисы "Яндекс Карты" и 2ГИС. Второй вариант предусматривает разработку отдельного цифрового сервиса с актуальными границами газонов.

Ранее мы сообщили о том, что Минтранс прорабатывает механизм постоплаты парковки.

Фото: Piter.TV