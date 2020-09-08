Минтранс прорабатывает механизм постоплаты парковки

Чиновники ответили на предложение парламентариев.

Российское министерство по транспорту в настоящее время прорабатывает вопрос внедрения постоплаты парковочных сессий. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы заместителя главы профильного ведомства из федерального правительства Алексея Шило в ответ на обращение депутатов думской фракции "Новые люди". Текст соответствующего документа политики распространили по СМИ. Ранее законодатели предложили властям предоставить водителям возможность совершать оплату за парковку в течение суток.

Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", в рамках которой прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий. ответ замминистра РФ

Специалисты уверены, что такое постановление позволит повысить платежную дисциплину пользователей платных парковок и снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям.

Фото: Piter.tv