Беспилотные авто на дорогах будут обозначать и подключать к сервису поддержки

Что касается ограничений движения беспилотных автомобилей, они могут вводиться на дорогах РФ решением региональных властей, ФСО, ФСБ или владельцами дороги.

Минтранс в разрабатываемом законопроекте о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) предлагает на законодательном уровне установить требования для допуска беспилотных автомобилей к движению, а также особенности и ограничения их эксплуатации. Соответствующий документ распространила по СМИ прсс-служба министерства по транспорту России. В частности, среди особенностей эксплуатации ВАТС будет обязательное обозначение при поездке в авторежиме. Согласно текст документа, использование транспортного средства с четвертым или пятым уровнем автоматизации управления допускается в России только при условии его подключения к сервису по дистанционной поддержке и реагированию на нештатные ситуации. Четвертый уровень подразумевает под собой высокую степень автоматизации. В таком случае система способна взять управление автомобилем на себя, а участие водителя не требуется для вождения за исключением ряда особых обстоятельств. Беспилотный автомобиль с пятым уровнем автономности способен самостоятельно доехать из одного пункта в другой. При этом сценарии человеку нужно будет только запустить систему и указать пункт назначения. Зона действия ограничений беспилотного транспорта будет обозначаться дорожными знаками или информацией в специализированных системах. Однако такие ограничения не распространяются на ВАТС, движущиеся в режиме ручного управления.

Важно отметить, что проект ФЗ разработан совместно с бизнес-сообществом, учитывает текущие нормы и правила эксплуатации ВАТС. Он позволит нам перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта и даст возможность запустить автомобили без водителя в кабине уже в 2027 году. Николай Шестаков, пресс-секретарь Минтранса РФ в комментарии для "ТАСС"

Беспилотный автомобиль должен состоять на государственном учете, а его техническое состояние и оборудование должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Владельцу такого транспорта важно будет необходимо иметь обязательную страховку гражданской ответственности. Сама автоматизированная система вождения обязана соблюдать все правила ПДД в России. Дополнительно ВАТС должно быть оборудовано регистратором и защищено от несанкционированного доступа. Вмешательство в работу автоматизированной системы вождения допускается только для оператора удаленной поддержки по соответствующему запросу со стороны автовладельца.

Производитель беспилотного авто понесет ответственность за вред в том случае, если ДТП произошло по вине автоматизированной системы вождения без вмешательства в ее работу. Владелец транспортного средства отвечает при условии, что автомобильная авария случилась из-за нарушения им правил эксплуатации. В частности, когда человек использовал транспорт вне предусмотренных условий, самостоятельно внесил изменений в конструкцию или вмешался в работу системы. Авторизованный сервисный центр отвечает за последствия некачественного ремонта или техничесокго обслуживания, а оператор дистанционной поддержки - за неисполнение обязанностей.

Ранее вице-премьер страны Виталий Савельев поручил Минтрансу и профильным ведомствам разработать законопроект о беспилотном движении, а затем внести этот документ на рассмотрение в федеральное правительство. Ожидается, что проект будет изучаться чиновниками в первом квартале следующего года. Минтранс совместно с регионами страны, производителями, профильными структурами и экспертным сообществом прорабатывает все ключевые параметры государственного регулирования отрасли, начиная от условий по безопасности и операторскому контролю до вопросов сертификации, заканчивая телематикой и интеграцией с существующей инфраструктурой.

Фото: Piter.tv