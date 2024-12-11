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В Петербурге завершилось строительство архивного комплекса на Заневском проспекте

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Новые помещения позволят пополнять архивы Санкт-Петербурга в течение двадцати лет.

В Петербурге завершилось строительство архивного комплекса на Заневском проспекте. Работы начались в октябре 2022 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание строилось  для Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Также в комплексе будут находиться отделы реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта.

Проектом предусмотрены два читальных зала, научная библиотека, два зала для выставок и конференц-зал. Новые помещения позволят пополнять архивы Санкт-Петербурга в течение двадцати лет.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: архив, заневский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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