Петербуржцы могут найти информацию о предках, проживавших в городе до 1026 года

Для получения этих данных необходимо направить официальный запрос.

Записи о рождениях, бракосочетаниях и смертях, совершенных на территории современного Петербурга и Ленинградской области до 1926 года, находятся на хранении в государственных архивах Северной столицы. Для получения этих данных необходимо направить официальный запрос, сообщает пресс-служба городского комитета по делам ЗАГС.

Сделать это можно несколькими способами: через личный кабинет на портале "Архивы Санкт-Петербурга", отправив письмо "Почтой России", или при личном визите в архив по предварительной записи.

Кроме того, на портале "Архивы Санкт-Петербурга" работает база данных "Поиск сведений о человеке" за 1900–1925 годы. Поиск по фамилии, имени и отчеству предоставляется бесплатно, однако просмотр сканированных копий документов является платной услугой с посуточной тарификацией. Также исследователи могут лично изучать метрические книги (в ЦГИА СПб) и книги ЗАГС (в ЦГА СПб) в читальных залах учреждений.

Для удобства граждан доступны и другие цифровые инструменты: чат-бот "Архип" в мессенджере MAX, сайт-навигатор по архивным источникам, и специализированные базы данных "Блокада. Эвакуация" и "Медаль "За оборону Ленинграда"".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские архивы приняли тысячи новых документов о Великой Отечественной войне и блокаде.

Фото: Magnific