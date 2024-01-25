Беглов возложил цветы к обелиску “Город-герой Ленинград” в День защитника Отечества

Губернатор Петербурга напомнил, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в День защитника Отечества, 23 февраля, возложил цветы к обелиску "Город-герой Ленинград" на площади Восстания.

"В этот день в каждой российской семье поздравляют тех, кто выбрал своим призванием служение Отечеству, вспоминают родных, которые на полях сражений отстояли нашу страну" Александр Беглов

В торжественно-траурной церемонии возложения цветов также приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России Владимир Касатонов, командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергей Бураков, врио начальника штаба Ленинградского военного округа Михаил Лысенко, Герой России Геннадий Фоменко, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Василий Волобуев, председатель организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и Государственной думы РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов почтил память пожарных, погибших при спасении людей в гостинице "Ленинград".

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ