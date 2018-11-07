Беглов почтил память пожарных, погибших при спасении людей в гостинице “Ленинград”

Каждый год мемориал на Серафимовском кладбище принимает торжественно-траурную церемонию.

День защитника Отечества Санкт-Петербург вспоминает трагическую дату в истории города – гибель девяти пожарных 11-й пожарной части Калининского района, которые 23 февраля 1991 года погибли при спасении людей из огня в гостинице "Ленинград". Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"23 февраля 1991 года, спасая людей из огня в гостинице "Ленинград", девять бойцов 11-й пожарной части Калининского района навсегда стали олицетворением мужества и самопожертвования" Александр Беглов

Губернатор подчеркнул общность воинского и профессионального подвига, назвав гибель пожарных проявлением великой силы духа защитников Отечества. Он напомнил, что в годы блокады погибли более двух тысяч пожарных, а в послевоенное время – еще 60.

В городе установлены памятники пожарным, созданы музеи, освящена часовня во имя иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина на территории 11-й пожарной части Калининского района. Более тридцати лет проводится международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибших. Во Фрунзенском районе создан Парк Героев-пожарных, в котором установлен памятник спасателям.

Каждый год на Серафимовском кладбище проходит торжественно-траурная церемония, где родные, близкие, коллеги и представители общественности вспоминают героев.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга