Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент России адресовал гражданам страны видеообращение по случаю празднования 23 февраля.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил с Днём защитника Отечества, особо отметив роль участников специальной военной операции (СВО).

"Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна" Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту, а воинская служба всегда пользовалась особым почётом в России. Президент напомнил о многовековых победных традициях российского воинства, от сражений на Чудском озере и Куликовом поле до разгрома нацизма в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин отметил, что 2024 год объявлен в России Годом защитника Отечества в честь 80-летия Великой Победы и в память о героизме победителей, а также в честь тех, кто продолжает их дело на поле боя.

"Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся вами и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу" Владимир Путин

Президент также заверил, что стратегический курс на укрепление и развитие Вооружённых сил остаётся неизменным, с приоритетом на обеспечение потребностей войск, участвующих в СВО, и оснащение армии и флота современными образцами вооружения и техники.

Ранее Piter.TV провёл опрос, чтобы выяснить, какие подарки на 23 февраля предпочитают мужчины.

Видео: kremlin