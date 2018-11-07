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Опрос: что подарить мужчине на 23 февраля?

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Мы поговорили с мужчинами на улицах Петербурга.

Каждый год в преддверии 23 февраля девушки задаются вопросом, что подарить своим мужчинам в этот праздник. Чтобы помочь с выбором, мы решили напрямую спросить у молодых людей об их предпочтениях. 

"Мне бы не помешал какой-нибудь косметический уход за лицом, крутой и хороший наборчик. Не просто шампунь с гелем для бритья, а качественное что-то". 

"Допустим, если от девушки, то незабываемую вещь. От мамы, сестры, тёти хотелось бы стратегический запас носков получить".

"Хороший парфюм, бритву, желательно опасную, потому что отдаём дань традициям, и классная одежда, наверное".  

"Любой праздник и любой подарок независимо от повода, в первую очередь, внимание близкого человека, что тебе позвонили, написали, лично поздравили".

"Что-то необычное, приятное, внезапное, от чего бы был в полном шоке".

В качестве сюрприза мужчины не хотели бы получить: 

"Набор носков, шампуней".

"Категорически не хотел бы шампуни, всякие гели, они некачественные, особенно в подарочных наборах".

"Что-то банальное: дешёвая пена, носки, что не имеет вкуса, лежит на прилавках, сразу падает на глаз".

"Я бы точно не хотел бы носки, потому что у меня их и так много, они теряются постоянно".

"Ряд неудач, которые могли бы в этот день случитmся". 

Вероника Покрашенко, Мария Васильева  

Теги: день защитника отечества, опрос мнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Видео, Репортажи,

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