Опрос: что подарить мужчине на 23 февраля?

Каждый год в преддверии 23 февраля девушки задаются вопросом, что подарить своим мужчинам в этот праздник. Чтобы помочь с выбором, мы решили напрямую спросить у молодых людей об их предпочтениях.
"Мне бы не помешал какой-нибудь косметический уход за лицом, крутой и хороший наборчик. Не просто шампунь с гелем для бритья, а качественное что-то".
"Допустим, если от девушки, то незабываемую вещь. От мамы, сестры, тёти хотелось бы стратегический запас носков получить".
"Хороший парфюм, бритву, желательно опасную, потому что отдаём дань традициям, и классная одежда, наверное".
"Любой праздник и любой подарок независимо от повода, в первую очередь, внимание близкого человека, что тебе позвонили, написали, лично поздравили".
"Что-то необычное, приятное, внезапное, от чего бы был в полном шоке".
В качестве сюрприза мужчины не хотели бы получить:
"Набор носков, шампуней".
"Категорически не хотел бы шампуни, всякие гели, они некачественные, особенно в подарочных наборах".
"Что-то банальное: дешёвая пена, носки, что не имеет вкуса, лежит на прилавках, сразу падает на глаз".
"Я бы точно не хотел бы носки, потому что у меня их и так много, они теряются постоянно".
"Ряд неудач, которые могли бы в этот день случитmся".
Вероника Покрашенко, Мария Васильева
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