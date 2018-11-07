Опрос: что подарить мужчине на 23 февраля?

Каждый год в преддверии 23 февраля девушки задаются вопросом, что подарить своим мужчинам в этот праздник. Чтобы помочь с выбором, мы решили напрямую спросить у молодых людей об их предпочтениях.

"Мне бы не помешал какой-нибудь косметический уход за лицом, крутой и хороший наборчик. Не просто шампунь с гелем для бритья, а качественное что-то".

"Допустим, если от девушки, то незабываемую вещь. От мамы, сестры, тёти хотелось бы стратегический запас носков получить".

"Хороший парфюм, бритву, желательно опасную, потому что отдаём дань традициям, и классная одежда, наверное".

"Любой праздник и любой подарок независимо от повода, в первую очередь, внимание близкого человека, что тебе позвонили, написали, лично поздравили".

"Что-то необычное, приятное, внезапное, от чего бы был в полном шоке".