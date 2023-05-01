Более 1500 активистов развернули Георгиевскую ленту в петербургском Парке Победы

Были возложены цветы к памятнику маршала Жукова, память погибших почтили минутой молчания.

В День защитника Отечества в петербургском Парке Победы прошла патриотическая акция. Более 1500 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" развернули вдоль Аллеи Героев 300-метровую Георгиевскую ленту и возложили цветы к памятнику маршала Победы Георгия Жукова, пишет Вечерний Санкт-Петербург.

Как сообщили изданию в пресс-службе МГЕР, собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

День защитника Отечества — это праздник тех, кто во все времена вставал и встает на защиту Родины. Тех, кто, рискуя собой, оберегает страну, своих близких и наше общее будущее. Сегодня в Парке Победы в Санкт-Петербурге активисты „Молодой Гвардии Единой России" и „Волонтёрской Роты" развернули 300-метровую Георгиевскую ленту. Эта акция — знак нашей памяти и глубокого уважения к тем, кто погиб, выполняя служебный долг, и знак поддержки тем, кто прямо сейчас защищает Родину в зоне специальной военной операции. Мы гордимся нашими Героями! Александр Амелин, куратор регионального отделения "Волонтёрской Роты", руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения МГЕР

Акция объединила молодых петербуржцев, желающих отдать дань уважения защитникам страны — от ветеранов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции.

Ранее Piter.TV сообщал, что цветы возложили к обелиску "Городу-Герою Ленинграду" в День защитника Отечества.

Фото: пресс-служба петербургского регионального отделения МГЕР