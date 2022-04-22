В День защитника Отечества мосты Петербурга окрасятся в цвета триколора

На Стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн.

В честь Дня защитника Отечества три петербургских моста изменят световой режим и загорятся цветами российского флага. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены белым, синим и красным. Кроме того, вечером на Стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Праздничная подсветка включится уже в полночь и продлится до 08:10 утра. Затем она возобновится вечером — с 18:15 до 23:59 23 февраля.

Ставшая уже традиционной подсветка петербургских мостов в День защитника Отечества — дань признательности нашим российским воинам. Во все времена они оберегали мирную жизнь людей, с оружием в руках отстаивали свободу и независимость Родины. Знаменитые архитектурные символы города в цветах отечественного триколора — знак единства и гордости за Россию, её вооружённые силы и их славные боевые традиции. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Также в праздничный день с 20:00 до 22:00 на Стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн. Огонь на колоннах традиционно зажигают по особо торжественным случаям.

Фото: Смольный