В Ленинградском зоопарке у игрунок Хоакина и Хельги родился детеныш

Уже на следующей день после появления на свет маленький игрунок уверенно катался на папиной спине.

Сотрудники Ленинградского зоопарка сообщили, что у пары игрунок Хоакина и Хельги родился детеныш. Видео и фотографии новорожденной опубликовали в официальной группе зоопарка в социальной сети "Вконтакте".

Сотрудники рассказали, что детеныш родился 13 декабря, но он еще маленький, поэтому пол определить сложно. Уже на следующей день после появления на свет маленький игрунок уверенно катался на папиной спине.

Примечательно, что у игрунок о малышах заботятся преимущественно самцы, а мамы забирают их только на время кормления.

Долгое время новый житель не отходил от родителей, и его было сложно увидеть. Но наконец он подрос, осмелел, окреп и начал активно изучать окружающий его мир. Сейчас часто можно наблюдать, как Хоакин пытается посадить его к себе на спину, а детёныш протестует и убегает.

Сотрудники предположили, что детеныш пошёл в папу – тот ни к кому не подходит, даже к сотрудникам. А вот мама Хельга, напротив, очень общительная: до рождения малыша она даже могла прокатиться на спине работника по уходу за животными.

Ранее до 13 февраля дети не смогут попасть в Ленинградский зоопарк.

Фото и видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк